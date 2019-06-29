مصر | سرقة سيارة تسقط هارب من قضية قتل عمد في السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرقة سيارة تسقط هارب من قضية قتل عمد في السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين قاما بسرقة سيارة أحد المواطنين بالسويس وبحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة.



وتبلغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس من (صاحب مكتب استيراد وتصدير - سن 54 ) بقيام شخصين مجهولين باعتراضه حال قيادته سيارته الملاكي وبرفقته أسرته بطريق القاهرة القطامية، وتهديده بأسلحة نارية والإستيلاء على السيارة وبداخلها متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.



وبتتبع خط سير هروبهم عُثر على السيارة بطريق محور 30 يونيو الجديد تقاطع طريق (القاهرة – الإسماعيلية).. تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصان أحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد") مُقيمان بدائرة قسم شرطة الجناين وأضافت التحريات بإختبائهما بإحدى المدقات الجبلية بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك أحدهما وبحوزتهما (بندقية آلية وبخزينتها 11 طلقة - بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار - 20 جرام من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأضافا بتخليهما عن السيارة بمنطقة العثور نظرًا للملاحقات الأمنية لهما، وأن الأسلحة المضبوطه بحوزتهما هى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، والمواد المخدرة بقصد الإتجار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.