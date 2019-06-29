أخبار مصر | الأوقاف: صكوك الأضاحي وصلت لـ٦ ملايين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: صكوك الأضاحي وصلت لـ٦ ملايين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال حفل وزارة الأوقاف، بمناسبة افتتاح ١٠٠٠ مدرسة قرآنية، إن صكوك الأضاحي في وزارة الأوقاف لها مميزات كثيرة، منها أنها تراعي جميع الضوابط الشرعية في الذبح، وتصل كاملة إلى مستحقيها دون أي مصاريف إدارية أو إعلانية، لأنها تصل إلى المستحقين الحقيقيين بمنتهى العزة والكرامة لأنه حق الفقير على الغني، لأنها الأقل كلفة لأن كل مؤسسات الدولة تشارك مع الأوقاف.

وأضاف أن تحصيل صكوك الأضاحي تجاوز ٦ ملايين جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن الغربية بلغت ٦٨٥ صكا، وفي البحيرة ٥٤٢، أما القاهرة فوصلت إلى ٧٣٧ صكا، والجيزة ٢٥٠ صكا.

وأشار إلى أن صكوك الأضاحي في وزارة الأوقاف لها مميزات كثيرة، منها أنها تراعي جميع الضوابط الشرعية في الذبح، وتصل كاملة إلى مستحقيها دون أي مصاريف إدارية أو إعلانية كما تصل اليهم بمنتهى العزة والكرامة لأنها حق الفقير على الغني، لأنها الأقل كلفة لأن كل مؤسسات الدولة تشارك مع الأوقاف.