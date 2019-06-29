أخبار مصر | محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وللشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة داعيا المولى عز وجل ان يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية فى كافة المجالات.

وجاء نص البرقية:

يطيب لي يا سيادة الرئيس أن أبعت بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة، وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمى آيات التقدير لانتصار الإرادة الشعبية التي أعادت مصر للمصريين في الثلاثين من يونيه والتي قامت بحمايتها قواتنا المسلحة الباسلة تحت قيادتكم.

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ان مواقفكم الجادة والشجاعة ضد قوي الفساد والطغيان والإرهاب وانحيازكم الكامل لإرادة الشعب، وخاصة المواطن البسيط أعطت الأمل في بناء دولة عصرية قائمة علي ركائز من الديمقراطية والاستقرار، من أجل شعب مصر العظيم والذي يخطو خطوات ثابتة يحدوها الأمل والرجاء في استشراف أرحب الآفاق في التقدم والرقي والازدهار تحت قيادة سيادتكم.

سيادة الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا علي درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائما علي تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن، وفقكم الله ورعاكم وسدد علي طريق الحق خطاكم.

كما قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإرسال برقيات مماثلة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة والسادة الوزراء والمحافظين.

