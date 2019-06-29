أخبار مصر | خلال افتتاح 1000 مدرسة قرآنية.. وزير الأوقاف: حفظ القرآن يوسع المدارك الذهنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال افتتاح 1000 مدرسة قرآنية.. وزير الأوقاف: حفظ القرآن يوسع المدارك الذهنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال حفل وزارة الأوقاف، بمناسبة افتتاح ١٠٠٠ مدرسة قرآنية، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والوعاظ بمدينة ٦ أكتوبر، أنه إنجاز تم خلال عامين فقط بتوفيق من الله وحفاظا منا على خدمة كتاب الله من جهة والنشء من جهة أخرى.

وأوضح الوزير، أنه لا يوجد طفل حفظ القرآن في الصغر ويتعثر في الكبر، فحفظ القرآن الكريم يوسع المدارك الذهنية والعلمية للطفل، وسوف يتم التوسع في مسابقات القرآن الكريم.

وأكد ترحيبه بأعضاء النقابة الذين لديهم الرغبة في المشاركة والانضمام في المدراس القرآنية، من دون الآئمة العاملين بالأوقاف والأنشطة كلها بالمجان.

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ولفت إلى أن المقارىء تجاوزت ٧٠٠٠ آلاف عضو، وتم إعداد محفظي القرآن الكريم، فكان العدد ٦٩ مركز على مستوى الجمهورية في السنة الأولى، والآن وصلنا إلى ١٠٠٠ مركز.

وأكد أن ما قدمته الوزارة كاف للرد على من يردد بأن «الوزارة بتقفل الكتاتيب»، نحن نغلق المكاتب التي كانت تستغل وتشوه الدين وتلوث عقول الأطفال.

ومن المقرر تكريم عدد من المتميزين بالوزارة، والذين اجتازوا دورات الحاسب الآلي، بحضور وزير الأوقاف، وعميد معهد ابن سينا الدكتور محمد البشاري، فيما يقدم الحفل مدير الإدارة العامة لبحوث الدعوة الدكتور أيمن أبو عمر.