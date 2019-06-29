أخبار مصر | محافظ القاهرة: استكمال أعمال إزالة المدابغ بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: استكمال أعمال إزالة المدابغ بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من هدم 223 مدينة حتى الآن تم نقل 66 مدينة منهم إلى منطقة الروبيكى وتعويض الباقي منهم ماليًا وباقي حوالي 135 مدينة جارى العمل علي إزالتهم، كما تم هدم 46 محلا و22 مخزنا و8 مقاهٍ و5 مصانع بالإضافة إلى 40 كشك وعشه خشبية ومعرضين جلود و2 أسطبل وورشة.
وأضاف المحافظ أنه جارٍ إعداد تخطيط إعداد تخطيط مستقبلي للمنطقة بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى يضم سور مجرى العيون وبحيرة عين الحياة ومتحف الحضارات ومنطقة مجمع الأديان، والتي تضم أقدم مساجد مصر (جامع عمرو عبدالعاص) والكنائس القديمة (الكنيسة المعلقة وابى سرجة والسيدة العذراء) والمتحف القبطي والمعبد اليهودي.