أخبار مصر | "الخليج 365" تحصل على تفاصيل رواتب الأطباء في منظومة التأمين الصحي الجديدة (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تحصل على تفاصيل رواتب الأطباء في منظومة التأمين الصحي الجديدة (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365"، على قائمة تتضمن تفاصيل رواتب الأطباء في مختلف التخصصات، في منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وتضمنت القائمة رواتب، الطبيب المقيم "الرعاية – التخدير – الطوارئ – الحضانة – طب أسرة"، والممارس العام، أخصائي طب الأسرة، أخصائي بتخصصصات نادرة، استشاري، استشاري حاصل على الدكتوراه، طبيب أسنان، صيدلي، أخصائي تمريض، فني تمريض وأشعه، وظائف تخصصية "كيميائي وفيزيائي"، فني معمل وأشعة.

وإليكم تفاصيل الرواتب:

يحصل الطبيب المقيم على 10 آلاف جنيه كحد أدنى، و12 ألف جنيه كحد أقصى.

ويحصل الطبيب المقيم (تخصص نادر) الرعاية - التخدير – الطوارئ – الحضانة – طب أسرة"، على 11 ألف كحد ادنى و13 الف كحد اقصى.

بينما الأخصائي يحصل على 14 ألف كحد أدنى و16 الف كحد اقصى.

اخصائي طب أسرة – باطنة يحصل على 14 الف كحد ادنى و17 الف كحد اقصى.

أخصائي بتخصصات نادرة يحصل علي 15 الف كحد ادنى و17 الف كحد اقصى.

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إستشاري (ترفية فنية) يحصل على 15 الف كحد ادنى و20 الف كحد اقصى.

إستشاري حاصل على الدكتوراه يحصل على 16500 الف كحد ادنى و22 الف كحد اقصى.

طبيب أسنان يحص على 10 الاف كحد ادنى و12 الف كحد اقصى.

الصيدلي يحصل على 8 الاف كحد ادنى و10 الاف كحد اقصى.

أخصائي التمريض يحصا على 8 الاف كحد ادنى و11 الف كحد اقصى.

فني التمريض * أشعة يحص على 4 الاف كحد ادنى و6 الاف كحد اقصى وظائف تخصصية (كيميائي – فيزيائي...) يحص على 6 الاف كحد ادنى و8 الاف كحد اقصى.

فني معمل – أشعة يحصل على 4 الاف كحد ادنى و6 الاف كحد اقصي.