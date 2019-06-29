أخبار مصر | "النقل": إعادة هيكلة "القاهرة للعبارات" ونقل مقرها لمدينة سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": إعادة هيكلة "القاهرة للعبارات" ونقل مقرها لمدينة سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، عن أن وزير النقل استقبل اللواء بحري محمد طلعت الرئيس الجديد لشركة القاهرة للعبارات وذلك لمراجعة خطط واستراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة .

وأضافت الوزارة أنه تم اقرار نقل مقر الشركة من الاسكندرية الى سفاجا لتوفير المتابعة الدقيقة لمنظومة تشغيل العبارات و العمل على إعادة هيكلة الشركة لتعظيم الاستفادة من الخبرات الموجودة بها والاستعانة بالمتخصصين المميزين في هذا المجال اذا تطلب الامر ذلك لدفع خطة تطوير الشركة المتعلقة بعمليات نقل الافراد او البضائع بما يعود ايجابيا على الاقتصاد القومي وكذلك الاهتمام بإجراء عمليات الصيانة الدورية للعبارتين ( القاهرة والرياض) والذي يحقق بدوره توفير أعلى معدلات الأمان.

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وكذلك اتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تكفل النهوض والارتقاء بمستوى خدمات النقل البحري بين موانئ جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لراحة وسلامة الركاب.

حيث اكدت أن قطاع النقل البحرى يعتبر أحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد المصري ويمتلك امكانيات هائلة ويجب أن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

كما تم استعراض الموقف الحالي للشركة سواء الموقف المالي أو موقف العبارات العاملة بالشركة والخطط المستقبلية لتطويرها.