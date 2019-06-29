أخبار مصر | الثلاثاء.. أول اجتماع لـ'حريات الصحفيين' منذ عامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. أول اجتماع لـ'حريات الصحفيين' منذ عامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة عمرو بدر عضو مجلس النقابة، اجتماعًا مساء الثلاثاء المقبل، بمقر النقابة؛ للتشاور حول وضع الزملاء والمهنة، وتسجيل عضويات الزملاء الراغبين باللجنة.

ويُعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة منذ تشكيل هيئة المكتب، والتوافق حول عمرو بدر رئيسًا لها، وكانت فتحت اللجنة باب تلقي طلبات الانضمام لعضويتها الأسبوع الماضي.

ويُعتبر هذا الاجتماع هو الأول للجنة، منذ أكثر من عامين، والذي كان انعقد خلال مجلس النقيب الأسبق يحيى قلاش، برئاسة وكيل النقابة الأسبق خالد البلشي، وتوقفت اجتماعات اللجنة خلال المجلس السابق للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والتي كان يرأسها إبراهيم أبوكيلة.