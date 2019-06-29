أخبار مصر | تفاصيل جولة وزير الأثار وقيادات الفيوم الرسمية والشعبية بعدد من المواقع الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جولة وزير الأثار وقيادات الفيوم الرسمية والشعبية بعدد من المواقع الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد صباح السبت الدكتور خالد العناني وزير الآثار واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، والسادة النواب من أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عدد من المواقع الأثرية بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال.

شملت الزيارة متحف كوم أوشيم الأثري والذي تم إعادة افتتاحه عام 2016 ليروي تاريخ مدينة الفيوم ولرفع الوعي الأثري لدى أهالي المحافظة.

كما تفقدوا منطقة المتحف المفتوح والذي يعرض عدد من القطع الأثرية الضخمة من عصر الدولتين الوسطى والحديثة والتي تم نقلها من منطقة كيمان فارس بالفيوم، هذا بالإضافة إلى منطقة كرانيس والتي تضم آثار وبقايا مدينة من العصر اليوناني روماني وبقايا المعبد الشمالي والجنوبي للإله سوبك.