أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد منتجع الماسة بمدينة العلمين الحديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد منتجع الماسة بمدينة العلمين الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل منتجع الماسة بمدينة العلمين الجديدة والذي ضم فندق به ١٦٠٠ غرفة و عدد من الكافيهات و٣ سينمات .

كما تفقد رئيس الوزراء الاعمال التي تتفذ في الشاليهات ويضم المنتج ايضا اول مرينا على ساحل البحر المتوسط .

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، صباح اليوم مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة؛ استعداداً لعقد اجتماعات مجلس الوزراء قريبا به.

وتجول الدكتور مصطفى مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي؛ للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشدداً على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيداً لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد في أقرب وقت ممكن