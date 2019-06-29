أخبار مصر | "التضامن": تفتح الأندية الاجتماعية والثقافية لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا بالمجان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": تفتح الأندية الاجتماعية والثقافية لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا بالمجان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الأجتماعي، أنه تم فتح 63 ناديا إجتماعية وثقافيا تابعين للوزارة على مستوى الجمهورية أمام المواطنين لمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية بالمجان، حيث تم تجهيز تلك الاندية بالشاشات العملاقة والمقاعد لإستقبال الجمهور، كما تم وضع الاعلام واللافتات ومجسمات لتميمة كأس الأمم الافريقية، داخل الأندية لتحفيز المشجعين وتوفير الأجواء لهم خلال البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من21 يونيو وحتى 19 يوليو مع تخصيص أماكن لذوى الإعاقة.

أكدت سمية الالفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى، على الإلتزام بتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى لفتح الأندية، مشيرة أنه تم توفير شاشات العرض بالتنسيق مع الجمعيات المسند لها الأندية خاصة في المناطق النائية مع توفير كل الدعم اللازم لتوفير اجواء المشاهدة المناسبة وقد تم الاستعانة بشباب الاندية الاجتماعية والثقافية في عمليات التنظيم.

وأضافت الألفي، إنه تم إختيار نادى او أكثر بكل محافظة وانه تم تنظيم برامج توعيه ببرامج وأنشطة الوزارة في هذا الإطار.

وجدير بالذكر فإن وزارة التضامن الأجتماعي يتبعها 408 نادي اجتماعي وثقافي علي مستوي الجمهورية تهدف إلى تطوير العمل الشبابي المؤسسي وتشجيع وتنمية قدرات المبدعين بمختلف الأنشطة الشبابية، وتمكين شباب الأندية من التفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وربطها بقضايا المجتمع.