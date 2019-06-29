أخبار مصر | "أمهات مصر": تباين في آراء الطلاب حول الجيولوجيا .. وعلم النفس في مستوي الطالب المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": تباين في آراء الطلاب حول الجيولوجيا .. وعلم النفس في مستوي الطالب المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك تباين في آراء الطلاب وإولياء الأمور حول صعوبة وسهولة إمتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية في شعبة العلمي علوم بالثانوية العامة، بينما جاء إمتحان مادة علم النفس والإجتماع لطلاب القسم الأدبي في مستوي الطالب المتوسط.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك إختلاف في الآراء حول إمتحان الجيولوجيا، حيث قال عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن الإمتحان صعب ووصفوه بأصعب إمتحان تعجيزي في تاريخ إمتحانات الجيولوجيا وخاصة بالسؤال الخاص بالرسمة، بينما أكد طلاب وأولياء أمور آخرين أن الإمتحان سهل ومباشر للطالب الذي ذاكره ولاتوجد بيه صعوبات.

