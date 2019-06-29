أخبار مصر | محافظ الجيزة: فتح شارع ثروت أمام الحركة المرورية ورفع كفاءة حدائق كوبري أكتوبر‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: فتح شارع ثروت أمام الحركة المرورية ورفع كفاءة حدائق كوبري أكتوبر‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد رشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الحدائق الموجودة أسفل كوبري أكتوبر، بشارع وزارة الزراعة بحي الدقي.

وأكد المحافظ أنه جارٍ تطوير الحديقة الموجودة أسفل كوبري 6 اكتوبر، وتجميلها برخام الجرانيت وتدعيمها بالزراعات الخضراء ورفع كفاءة وتطوير الارصفة الموجودة بالمنطقة ببلاط انترلوك حديث لإعطائها المظهر الجمالي اللائق بالإضافة إلى تطوير المثلثة الموجودة أمام شارع نوال.

ووجه المحافظ رئيس حي الدقي، الاهتمام برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحي بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومتابعة دورية لحالة النظافة بالشوارع، إضافة إلى المتابعة الجادة اليومية للشركة المنفذة للاعمال لحين الانتهاء من تنفذ اعمال التطوير.

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وأشار المحافظ إلى أنه تم استكمال رفع كفاءة شارع ثروت تمهيداّ لفتح الشارع بالكامل لاستيعاب الكثافات المرورية التي تشهدها المنطقة باعتباره احد المحاور المرورية الهامة بالجيزة، لوجود العديد من المنشآت الهامة والحيوية ولتحقيق السيولة المرورية امام قائدي السيارات سواء المتجه إلى محور صفط اللبن والقادم منه متجهاً لميدان الجيزة.

وأورد أنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف وإنارة وتشجير وتطوير الجزيرة الوسطي من بلدورات وبلاط انترلوك.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة بحي الدقي رافقه اللواء علاء بدران السكرتير المساعد، وايمن عتريس واللواء خالد المجايري رئيس حي الدقي.