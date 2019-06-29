أخبار مصر | عاجل.. رد صادم من "التعليم" على الطلاب بشأن "صعوبة الجولوجيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد صادم من "التعليم" على الطلاب بشأن "صعوبة الجولوجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مسولو الغرفة: "أكيد مش هنجيب الامتحان سهل جدًا"

وقال مسؤلو الغرفة، إن جميع أسئلة المادة من داخل الكتاب المدرسي ومن المنهج قائلين: "أكيد مش هنجيب الامتحان سهل جدًا".

وأضافوا أن الفيصل بين الوزارة والطلاب هي العينة العشوائية مؤكدًين أن العينة العشوائية سوف يتم إصدراها بعد غد، قائلين: "اللى بيقولوا الامتحان صعب بينا وبينكم العينة العشوائية"

ويؤدي الامتحانات، 669،749 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

رد مسؤلو غرفة العمليات المركزية للثانوية العامة، على الشكاوى المتعددة لطلاب الصف الثالث الثانوي من صعوبة امتحان مادة «الجولوجيا» اليوم.