شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشيد بحجم الإنجاز في مشروع العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بحجم الإنجاز في مشروع العلمين الجديدة، حيث تم البدء في تشغيل 3 سينمات والمطاعم يتم تشغيلها تباعا، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسجد الماسة، فيما يتم الانتهاء من مول ضخم بالمشروع بخلاف أكبر فندق بالساحل الشمالي يضم 1650 غرفة يتم العمل فيه بمعدلات مرتفعة، بالإضافة إلى العمل بمنطقة مارينا اليخوت.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء اليوم، السبت، لمدينة العلمين الجديدة وتفقده لفندق الماسة بالمدينة ورافقه محمد أمين نصر، مستشار الرئيس للشؤون المالية، والمشرف على تنفيذ المشروع.