شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي ولشعب مصر، بمناسبة ذكرى ثورة يونيو المجيدة، التي انتصر فيها الحق على الباطل وتخلص الوطن من جماعة إرهابية أرادت استلاب هويته والنّيل من لحمته ومتانة نسيجه وتصدى لها شعب مصر العظيم بخروجه بالملايين بمختلف طوائفهم على قلب رجل واحد، رافضين أن تتحكم جماعة في مصير شعب بأكمله وتستأثر لنفسها دون غيرها بكل شئ، جماعة اختارت طريق القتل والتدمير وتناسوا أن مصر لكل المصريين، وانتصرت إرادة وعزيمة الشعب وحمى هذه الإرادة جيش مصر وشرطتها وتولى أمرنا قيادة مخلصة وحكيمة وضعت مصر على الطريق الصحيح طريق التنمية والبناء والاستقرار ومازالت تبذل من الجهود المضنية لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، وسيظل شعب مصر يستلهم روح ثورة يونيو بعزيمة وإرادة وتكاتف لاستكمال مسيرة البناء والحفاظ على الوطن.

وأكد «زين» على تواصل دور الإعلام الوطني في مساندة كافة جهود مؤسسات الدولة المصرية في البناء والتعمير من منطلق مسؤوليتها الوطنية بتسليط الضوء على كافة منجزاتها في شتي المجالات لتحقيق مستقبل أفضل لشعب مصر، وأيضًا تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجيش المصري والشرطة وبذل دماء الشهداء الذكية لتطهير كل شبر من أرض مصر من التنظيمات الإرهابية التي تستهدف القتل والتدمير وتعطيل عجلة التنمية وزعزعة الاستقرار.