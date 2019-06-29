شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات حريق «سنتر الهرم»: المبنى تحول إلى كتلة رماد.. والسبب ماس كهربائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات نيابة الهرم في الجيزة، السبت، أن الحريق الذي نشبّ، الجمعة، فى مدينة ملاهى وسنتر تجارى، في شارع العريش، والذي لم يسفر عن إصابات، ورائه ماس كهربائي.

وعاينت النيابة، برئاسة محمد صلاح، موقع الحريق، وتبين التهام النيران لملاهى داخل سنتر الهرم الدولى، ومعرضًا لمحلات الملابس الرياضية والمفروشات، وتحول المبنى الكائن على مساحة 300 متر إلى كتلة رماد، وتفحم البضائع عن آخرها.

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وأفادت معاينة خبراء الأدلة الجنائية بأن وراء الحريق حدوث ماس كهربائى أدى لانتشار النيران بسرعة كبيرة، وساعد على ذلك أيضًا وجود أقمشة وأخشاب، وامتد الحريق لعقارين مجاورين لكنهما كانا خاليين من السكان، وأسفر الحريق عن احتراق 3 من السيارات الملاكى.

وقال شهود العيان من العاملين بالسنتر، خلال تحقيقات النيابة، إن الخسائر تقدر بملايين الجنيهات، وإنهم شاهدوا تساقط أجزاء كبيرة من سقف السنتر فوق رؤوسهم إثر تفاقم الحريق الذى التهم المبنى بالكامل، وساعدت موجة الطقس الحارةعلى سرعة انتشار الحريق.

وكانت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالجيزة، أنقذت بعض المتواجدين داخل السنتر وقت الحريق، بعدما صرخ الأهالى: «فى ناس نايمين جوه»، إذ هرعت القوات إلى مكان العاملين وتمكنت من إخراجهم قبل امتداد النيران للأماكن النائمين بها.

وانتهت النيابة إلى قرارها بتكليف المعمل الجنائي بفحص موقع الحريق، وتحديد بدايته ونهايته، وأسباب حدوثه، كما طلبت النيابة حصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، إضافة لتشكيل لجنة من محافظة الجيزة لحصر الخسائر بالسنتر وقيمتها المالية.