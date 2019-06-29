شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد فندق الماسة بالعلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، السبت، خلال زيارته مدينة العلمين الجديدة، فندق الماسة بالمدينة، يرافقه اللواء محمد أمين نصر، مستشار الرئيس للشؤون المالية، والمشرف على تنفيذ المشروع.

وأشاد رئيس الوزراء بحجم الإنجاز بالمشروع، حيث تم البدء في تشغيل عدد 3 سينمات، وكذا المطاعم يتم تشغيلها تباعًا، وتم الانتهاء من تنفيذ مسجد الماسة، كما يتم الانتهاء من تنفيذ مول ضخم بالمشروع، بخلاف أكبر فندق بالساحل الشمالي، يضم 1650 غرفة، يتم العمل فيه بمعدلات تنفيذ مرتفعة، كما يتم العمل أيضا بمنطقة مارينا اليخوت.