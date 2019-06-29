شكرا لقرائتكم خبر عن حيثيات «تفجير أبراج الضغط العالي»: المتهمون خططوا لاستهداف المنشآت الشرطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، السبت، حيثيات حكمها بمعاقبة ٣٤ متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية تفجير أبراج الضغط العالي».

وقالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية أيمن البابلي، وخالد أحمد سلامة، وأمانة سر أيمن القاضي، إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه في أعقاب انحصار التحركات الجماهيرية لتنظيم الإخوان الإرهابية وتصرفاته العدائية بالشارع لضبط العديد من قادته وكوادره المحركة لتلك الأعمال العدائية وعدم تجاوب التيارات الدينية الأخرى مع فعاليات التنظيم لجأ قادة التنظيم إلى تكوين خلايا تعمل بشكل لا مركزي، تحت مسمى اللجان النوعية للقيام بأعمال تخريبية وتعدي على المنشآت العامة، خاصة منشآت الشرطة العسكرية ومحطات الكهرباء والأضرار بالبنية التحتية للدولة، بهدف إثارة سخط المواطنين وغضبهم، بسبب انقطاع التيار الكهربائي ودفعهم للتظاهر، والمطالبة بإسقاط النظام، تنفيذًا لمخطط جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال الخلايا المنتشرة بالمحافظات، ومنها الإسكندرية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والجيزة، وذلك بقيام خلايا تلك العناصر بتصنيع وتخزين العبوات الناسفة وحيازة الأسلحة النارية والمواد القابلة للاشتعال، واستهداف العديد من المنشآت الحيوية للدولة وتخربيها بأعمال إرهابية وقيام الخلايا فيما بينها، بالتنسيق لأحداث مزيد من الفوضى وأعمال التخريب وإغراق البلاد في الفوضى عبر استهداف منشآت الشرطة ومحولات وأبراج الكهرباء.

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وذكرت الحيثيات أن عناصر الخلية في الإسكندرية قاموا بتصنيع المتفجرات وعاونهم آخرون بتصنيع المتفجرات بعقار بشارع المدينة المنورة، دائرة شرطة الدخيلة، وبمخزن آخر كائن بالكيلو 21 أمام موقف القاهرة بمدينة الإسكندرية، واستخدامهم سيارتين لإحراق محطة بنزين الإمارات، واستخدامهم سيارة في واقعة إحراق قسم شرطة مينا البصل، وقيام المتهمين باستخدام جراج بالهانوفيل لإخفاء السيارات، التي يستخدمونها في العمليات الإرهابية مع استخدام لوحات مضللة.

كما ذكرت الحيثيات دور عناصر خلية الجيزة، وعاونهم آخرون بإلقاء عبوة ناسفة بمنطقة الكت كات، وتفجير برج كهرباء بأبوغالب، وحرق محول كهرباء بمدينة الوراق، وحرق كشك كهرباء بمنطقة كرداسة، وحرق محولين كهرباء بمنطقة ناهيا، وقيام المتهم «أ.ف» بنقل التكليفات لعناصر الخلية من مسؤول الخلية الحركي «س»، وقام المتهم الربع «م.م» بإعداد هياكل العبوات الناسفة بورشة لحام مملوكة له بمنطقة أوسيم، ثم قام بإرسال العبوات للمتهم «ط.م» مسؤول خلية الغربية، الذي يقوم هو وأفراد خليته بتجهيز العبوات عن طريق وضع المواد المتفجرة وتوصيلها بدائرة كهربائية، وتسليمها لخلية كفر الشيخ التي تتولى مسؤولية زرع العبوات الناسفة.

وأشارت الحيثيات إلى قيام أعضاء الخلية بالتنسيق الكامل لعقد لقاءات تنظيمية بصورة متتابعة بالعديد من المقار، منها شقة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، وتدور الاجتماعات حول تطوير العمل المشترك ووضع الخطط اللازمة لاستهداف المنشآت الحيوية وتدريب عناصر الخلايا على فك وتصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها، وكيفية رصد أماكن أبراج الضغط باستخدام برامج «جوجل»، وحصول المتهمين على خرائط لمواقع أبراج الضغط بالنو والكريمات من بعض المتهمين العاملين بشركة الكهرباء.