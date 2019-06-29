شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حارعلى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

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وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «25- 35»، إسكندرية «25 – 31»، قنا «28 – 39»، الأقصر «29– 39»، أسوان «30 – 41».