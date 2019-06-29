شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة مصرية أمريكية لتدريب الباحثين المصريين على تسويق مخرجات أبحاثهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تسويق نتائج ومخرجات الأبحاث العلمية، بما يساهم في تحقيق عائد اقتصادي، تفعيلًا للاقتصاد المبنى على المعرفة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وقال عبدالغفار، في بيان السبت، إنه من المقرر تنظيم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، برئاسة الدكتور عماد حجازي، المدير التنفيذي للصندوق، بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في تسويق نتائج البحث العلمي ورشة العمل الافتتاحية للدورة الثانية لمنحة التعاون المصري الأمريكي تحت عنوان «منحة ابتكار مصر»، كأحد أوجه التعاون بين الجانبين والذي يتم تمويله كشراكة بحثية بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بمصر والمؤسسة الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

وأوضح حجازي أن ورشة العمل تهدف إلى تدريب الباحثين المصريين بمختلف الجامعات والمراكز والهيئات البحثية وإكسابهم الخبرات اللازمة لتسويق نتائج ومخرجات أبحاثهم العلمية، في إطار اهتمام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بالمساهمة الفعالة في استكمال دورة الابتكار بمنظومة البحث العلمي في مصر كأحد مؤشرات دور البحث العلمي في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 طبقاً للخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المجال.

وأضاف أن برنامج ورشة العمل يأتي من خلال برنامج تدريبي مكثف لمدة شهرين من خلال سبعة خبراء أمريكيين متخصصين في هذا المجال وبرعاية شركة (فينشر ويل) إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في تسويق نتائج البحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذه الشركة مسؤولة من خلال برنامج التعاون المصري – الأمريكي عن تدريب الباحثين المصريين وتوفير الفرصة للشراكة مع مستثمرين ورجال صناعة من القطاع الخاص.

يذكر أن تمويل كل مشروع يصل إلى خمسة آلاف دولار أمريكي، وسوف يقوم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بتنظيم ورشة العمل الختامية للدورة الثانية من المنحة المشار إليها خلال الفترة من 7 إلى 8 أغسطس 2019، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجانب الأمريكي كشريك أساسي في منحة «ابتكار مصر».