شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين بـ«التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين بالوزارة في الفترة من أول شهر إبريل وحتى 31 مايو 2019.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي خصومات على رواتب المعلمين المؤقتين المتعاقدين في الفترة من أول شهر أبريل وحتى 31 مايو 2019، مُوضحةً أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم ستُصرف كما هو منصوص عليه بالتعاقد، دون تطبيق أي خصومات، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المعلمين المتعاقدين.

وأوضحت الوزارة أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم هو عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجراً وظيفياً (طبقًا للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه، ولن تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه، مُضيفةً أنه لا يجوز خصم تأمينات أو معاشات من مبلغ المكافأة لأنه مبلغ مستقطع.