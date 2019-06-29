شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول لدفعات جديدة للالتحاق ببرامج مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، فتح باب القبول لدفعات جديدة بنظام التعليم الإلكتروني المدمج بالفصل الدراسي سبتمبر 2019، والمقرر عقد امتحاناته في يناير 2020، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية وكذلك حملة المؤهلات العليا، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، يوفر لقاءات أسبوعية مع الدارسين، ومحاضرات إلكترونية، وفصول افتراضية وتطبيقات مطبوعة، وكتاب إلكتروني للطلاب، بهدف مواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها، وفق أحدث أساليب التدريس والتقويم، والوفاء بمتطلبات التطورات العالمية في مجال التعليم عن بعد، مضيفا أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات جودة العملية التعليمية، بالإضافة إلى تقديم برامج يحتاجها سوق العمل.

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وأشار الدكتور جمال عبدالعزيز، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إلى أنه سيتم فتح باب القبول للدارسين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية بالعام الدراسي 2014 وما قبله بحيث يتحقق شرط مرور خمس سنوات على تاريخ الحصول على المؤهل المتوسط.

وأضاف أن البرامج المتاحة في التعليم المدمج هي علوم الأعمال والإدارة والمحاسبة والتأمين بكلية التجارة، وإعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، ومعلمي التربية الخاصة بكلية التربية للطفولة المبكرة، والترجمة باللغة انجليزية وعلم نفس وتطبيقاته والدراسات التاريخية وحضارات العالم وعلم اجتماع التطبيقي والنشر والحفظ الرقمي بكلية الآداب.

وأشار إلى أنه جاري التجهيز للإعلان عن فتح برامج أخرى في اللغة العربية والثقافة الإسلامية بكلية دار العلوم، والجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيا والاستشعار عن بعد بكلية الآداب، موضحا إنه جارى العمل بالمركز للإعداد لامتحانات دور يوليو 2019، التي ستعقد في الفترة من 6 إلى 22 يوليو القادم للدارسين بجميع كليات المركز سواء بنظام التعليم المفتوح أو المدمج.