شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإنتاج الحربي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم إعلان الوزارة وجميع الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة خلال الفترة الحالية، مُشددةً أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن أحدث إعلان لوظائف جديدة قامت الوزارة بطرحه هو الإعلان رقم (1) لسنة 2019، والذي تم نشره من خلال الموقع الرسمي للوزارة في يناير 2019، وذلك للإعلان عن حاجة الوزارة للحاصلين على بكالوريوس الهندسة بتخصصاته المختلفة.