شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ السيسي والشعب بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكي، القائـد العام للقـوات المسلحة، وزيـر الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم، السبت، برقيـة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو لعام 2019 جاء فيها:

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

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يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم في ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية يوم الثلاثين من يونيو بأصدق آيات التهاني مع الذكرى السادسة لثورة الشعب التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست حكرا لفئة أو طائفة بعينها.

ومع الاحتفال بهذه الذكرى، فإن القوات المسلحة سوف تظل على إيمانها المطلق، بأن رجالها هم أبناء كل المصريين يتقدمون الصفوف حماية للوطن ودفاعا عن مقدساته وسلامة أراضيه بكل البذل والتضحية والفداء في سبيل واجبهم المقدس، الذي كلفهم به شعب مصر العظيم، لتظل مصر دائما وطنا حرا آمنا لكل المصريين

رعاكم الله وأيدكم دوما بنصره..،

وكل عام وسيادتكم بخير

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للرئيس بهذه المناسبة.