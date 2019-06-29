تنفيذ 45 حكم قضائي وضبط 3 قطع سلاح أبيض في حملة أمنية في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة المرافق بالجيزة، اليوم السبت، عدة حملات لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون، وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة شارع مستشفى الصدر دائرة قسم شرطة العمرانية، وأسفرت خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 3 سلاح أبيض –2 دراجة بخارية –2 مسجل شقي خطر –2 مخدرات –تنفيذ 45 حكم قضائي. تم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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