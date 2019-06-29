"السكة الحديد" تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت، على بعض خطوط الهيئة اليوم، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة - في بيان - أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/الإسكندرية يبلغ ٣٠ دقيقة، وعلى خط القاهرة/السد العالي، والقاهرة/ أسيوط مدة ٣٥ دقيقة، وأسيوط/ أسوان مدة ٣٥ دقيقة، وخط بنها/ بور سعيد ٣٠ دقيقة، وخط طنطا/المنصورة/ دمياط ٢٥ دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.