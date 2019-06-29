براتب يصل لـ 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح 25 ألف وظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر عدد 25 ألف و333 فرصة عمل خالية داخل البلاد بالقطاع الخاص، وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة خلال شهر يونيو الجاري.

وتواصلت الوزارة مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى؛ وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة في المدن والمحافظات، لتوفير فرص عمل للمواطنين الراغبين في العمل من مختلف الفئات والمؤهلات، بمزايا تأمينة وطبية واجتماعية وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، ويصل راتب بعض الوظائف لـ 10 آلاف جنيه.

وينشر "الخليج 365" بيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة لوزارة القوى العاملة على النحو التالي:اضغط هنا