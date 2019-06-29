«الطاروطي» يبدأ حفل الأوقاف بافتتاح 1000 مدرسة قرآنية بآيات من الذكر الحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
بدأ ظهر السبت حفل وزارة الأوقاف، بمناسبة افتتاح ١٠٠٠ مدرسة قرآنية، بالأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والوعاظ بمدينة ٦ أكتوبر، بآيات من الذكر الحكيم للقارىء بالإذاعة والتليفزيون الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.
ومن المقرر تكريم عدد من المتميزين بالوزارة، والذين اجتازوا دورات الحاسب الآلي، بحضور وزير الأوقاف، وعميد معهد ابن سينا الدكتور محمد البشاري، فيما يقدم الحفل مدير الإدارة العامة لبحوث الدعوة الدكتور أيمن أبو عمر.
ويعقد وزير الأوقاف، بعد انتهاء الحفل اجتماعا مع مديري المديريات الإقليمية، لبحث خطة النهوض بالعمل الدعوي، خلال الفترة المقبلة.
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