الطيران المدني تستعد لافتتاح مبنى الركاب 2 بمطار الغردقة بعد تطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تستعد وزارة الطيران المدني لافتتاح مبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولي بعد انتهاء أعمال التطوير، والتي شملت رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية، ليكون جاهزآ لاستقبال وسفر الرحلات السياحية.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إنه تم تنفيذ العديد من أعمال التطوير بمبنى الركاب رقم ٢، وإجراء تجارب التشغيل عليها، وتم تطوير وتجديد المنظومة الأمنية الجديدة "ctx"، والتطوير الشامل ورفع كفاءة المبنى وتجهيزه لتركيب الأجهزة الأمنية الحديثة حسب المواصفات الدولية والعالمية التي طالبت بها لجان التفتيش الأجنبية والتي زارت المطار، وتطوير منطقة فرز الحقائب للمغادرين.

كانت إدارة مطار الغردقة نقلت في نوفمبر من العام قبل الماضى جميع رحلات السفر والوصول الدولية من مبنى الركاب رقم ٢، إلى مبنى الركاب الجديد رقم ١، خلال فترة إجراء أعمال التطوير والتجديد.

يضم المبنى الجديد 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات بواسطة جسور مباشرة إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة بواسطة حافلات، و72 كاونتر حجوزات لتسجيل المغادرين واستلام الحقائب بالإضافة إلى 2 كاونتر لخدمة الامتعة كبيرة الحجم، منها 18 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب المغادرين و16 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب القادمين، ويضم نظام نقل حقائب آلي يحتوى على 6 سيور لنقل أمتعة الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين.​