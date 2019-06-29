مياه الغربية: قطع المياه 12 ساعة عن مناطق بطنطا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق مدينة طنطا وعلى رأسها حي أول طنطا وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 29/6/2019 الساعة السابعة مساءًا حتى السابعة من صباح اليوم التالي، وذلك لإجراء أعمال ربط خطين قطر 800 مم بمحطة مياه المرشحة الملاحية بطنطا، تمهيدًا لتشغيلها لزيادة كمية المياه المنتجة لمركز ومدينة طنطا.

وأهابت الشركة، في بيان، اليوم السبت، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتها من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، والتي يمكن طلبها من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.