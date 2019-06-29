إحالة عاطلين للجنايات بتهمة قتل سائق في "نفق الشرابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة شمال القاهرة بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل سائق في "نفق الشرابية" بسبب خلافات مالية بينهما.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الشرابية بالقاهرة إشارة من أحد المستشفيات تفيد استقبالها سائق، 36 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.

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دلت التحريات على سابقة حدوث مشاجرة بين المجني عليه وأحد الأشخاص 33 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا أخرهم قضية "مشاجرة وضرب" بسبب خلافات مالية بينهما، تعدى خلالها المتوفي بالضرب على سالف الذكر محدثاً إصابته بجرح قطعي بالوجه مما آثار حفيظته فخطط للانتقام منه.

وأفادت التحريات أن المتهم استعان بصديقه 28 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 8 قضايا أخرهم قضية "ضرب أفضى إلى موت"، الذي قام باستدراج المجني عليه لمنطقة نفق فيكتوريا دائرة القسم بدعوى إنهاء الخلاف بينهما، وفور وصوله تعدى عليه المتهم الأول بسلاح أبيض (سكين) محدثاً إصابته المشار إليها التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة الأول السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.