القبض على ميكانيكي حاول بيع سيارة مسروقة بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على ميكانيكي أثناء بيعه سيارة مسروقة بالمعصرة. تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط ميكانيكي سيارات سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها "سلاح أبيض"، وذلك حال قيامه بعرض سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبالكشف عن السيارة تبين أنها ملك إحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة المعادي، والمُحرر بشأنها محضر سرقة بقسم شرطة المعادي. وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة السيارة حال توقفها أسفل مقر الشركة بدائرة قسم شرطة المعادي بأسلوب "المفتاح المصطنع". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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