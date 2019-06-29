القبض على سيدتين سرقتا شقة جارتهما بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، القبض على سيدتين قاما بسرقة 45 ألف جنيه وجهاز لوحي "تابلت"، من داخل مسكن معلمة بإحدى المدارس الثانوية.
كشفت التحريات هوية المتهمتان وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بأنهما تربطهما علاقة جيرة بالمجني عليها، وأثناء ترددهما على مسكنها تلاحظ لهما تركها باب الشقة سكنها مفتوح، فتمكنا من الدخول والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.
باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
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