منها 231 مخالفة.. حملة مرافق مكبرة لفرض الانضباط في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة المرافق بالجيزة، اليوم السبت، عدة حملات لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفين في منطقة الطالبية.

جاء ذلك بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة، لضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة، وأسفرت عن ضبط (95 كرسي –6 ترابيزة – 20 قلب شيشة – 3 شمسية - 6 ميزان متنوع – 5 استاند – 1 مدرج خشب – 1تروسيكل– 1 عربة يد بإجمالي 231 مخالفة.)

وفي مجال البحث الجنائي والمرور، أسفرت الحملة عن سحب 5 رخص متنوعة – 20 مخالفة على نموذج 125 مرور، تم ضبط وتم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.