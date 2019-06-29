ضبط عاطل وراء سرقة أجهزة تكييف من شركة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، القبض على عاطل سرق 6 أجهزة تكييف من مخزن إحدى الشركات بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط عاطل لقيامه بارتكاب واقعة سرقة 6 أجهزة تكييف من داخل مخزن إحدى الشركات التجارية - كائنة بدائرة القسم، وبحوزته (بندقية خرطوش عيار 12مم، 10 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "قص الأقفال"، ونقل المسروقات بإستخدام سيارات نقل "مستأجرة" عقب ايهام قائديها بأنه مالك المخزن، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وأضاف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط 5 جهاز تكييفPowered By المستولى عليهم بمسكنه، وأضاف بتصرفه بالبيع في جهاز تكييف لأحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه"، وكذا ضبط مبلغ مالي 50 ألف جنيه متحصلات بيع المسروقات.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.