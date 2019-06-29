مزق جسدهما بـ8 طعنات.. اعترافات المتهم بقتل مسن وزوجته في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة غرب القاهرة، اليوم السبت، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بواقعة قتل مسن وزوجته بالزيتون.

بدأت تفاصيل الواقعة، ببلاغ تلقاه قسم شرطة الزيتون من موظفة بأحد المستشفيات، تفيد عثورها على جثتي والديها وسرقة مبلغ 70 ألف جنيه وهاتفي محمول و2 تابلت من شقتهما.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجني عليهما، وسدد إليهما 8 طعنات تسببت في مقتلهما.

Advertisements

وقال المتهم في التحقيقات إنه مر بحالة مادية سيئة في الفترة الأخيرة، واستغل علمه بثراء جيرانه السابقين لسرقتهما، فتوجه لمسكنها بداعي الزيارة، فقاما باستضافته.

وأضاف المتهم أنه استل سكينًا من المطبخ وتوجه لغرفة نوم الضحيتين وعندما شاهده الزوج سدد إليه عدة 6 طعنات أودت بحياته، وعندما حاولت الزوجة الاستغاثة سدد إليها طعنتين واستولى على المسروقات وفرّ هاربًا.

وتمكن فريق البحث الجنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من القبض على المتهم الرئيسي وبصحبته نجل خالته "سائق" أثناء اختبائهما داخل شقة بالإسماعيلية وبحوزتهما 53 ألف جنيه فقط، وأنفقا بقية المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

كما ألقت الجهزة الأمنية القبض على نقاش وموظف في ذات الواقعة، لقيامهما بشراء الأجهزة المحمولة من المتهمين رغم علمهما أنها من متحصلات جريمة سرقة، وصرفهما فيها بالبيع.