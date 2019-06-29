مصر | "الداخلية" تواصل تفعيلها لإجراءات التسهيل على المواطنين في "الجوازات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تواصل تفعيلها لإجراءات التسهيل على المواطنين في "الجوازات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية برئاسة اللواء مصطفى العدوي، مساعد وزير الداخلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.