مصر | اعترافات "صيدلي مدينة نصر": "الفحوصات على السائقين خليتني اتجه بالبرشام للطلبة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات "صيدلي مدينة نصر": "الفحوصات على السائقين خليتني اتجه بالبرشام للطلبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى صيدلى باعترافات تفصيلة، أمام رجال مباحث القاهرة، باستيراد عقاقير مخدرة ومجدولة، بهدف بيعها على المدمنين وتحقيق أرباح وراء عملية بيع تلك العقاقير.

وأكد المتهم أمام المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، "أنا كنت بكسب فيها عشان في عزبة الهجانة بمدينة نصر في شباب كتير كانوا يتعاطون الاقراص المخدره، وكانت اكبر قاعده بشتغل عليها هى سائقى التوك التوك، وسائقى الميكروباصات، لكن بعد الفحوصات الدوريه الى بقت بتتعمل على السائقين، ابتديت استهدف فئة الطلبه"، موضحا انه يمارس نشاطه الاجرامى منذ عام وستة أشهر، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير امن القاهرة.



كانت بداية الواقعة عندما أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام، المدير المسئول عن صيدلية بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، والمنشطات المهربة جمركيًا، والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة. كانت بداية الواقعة عندما أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام، المدير المسئول عن صيدلية بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، والمنشطات المهربة جمركيًا، والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وبتقنين الاجراءات واعداد الاكمنه الثابته والمتحركه، تمكنت قوات الامن من ضبطه وبصحبته «عامل بالصيدلية»، وعثر بداخل الصيدلية على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالمخالفة للقانـون وذلك على النحو التالي:« 6000» قرص من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية،«9000»، كبسولة وقرص منشطات،«3000 » قرص من الأدوية مجهولة المصدر،« 2000 »، كبسولة وقرص من العقاقير الطبية "عينات مجانية غير معدة للبيع.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصدالاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط، المدير المسئول عن صيدلية بذات المنطقة، وعثر بداخل الصيدلية على 5000 قرص وكبسولة منشطات مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، وبمواجهته أعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.