مصر | بلاغ يتهم "طارق الزمر" بالتورط في عمليات إرهابية والتخطيط لشن هجمات انتحارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم "طارق الزمر" بالتورط في عمليات إرهابية والتخطيط لشن هجمات انتحارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، في بلاغه المقدم للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 6323 لسنة 2019 عرائض النائب العام، القيادي الهارب إلى تركيا طارق الزمر بمسئوليته عن العمليات الإرهابية التي حدثت فى مصر والتخطيط لشن عمليات إرهابية أخرى ضد الدولة المصرية واستهداف الجيش والشرطة من خلال التقاؤه قيادات الإخوان الارهابية وعلى رأسهم القيادي الإخواني الهارب محمود حسنين.

ونص محمود فى بلاغه ، ان الارهابى طارق الزمر القيادى بالجماعة الاسلامية والصادر ضده احكام عديدة لارتكابه عمليات ارهابية ضد مصر والتحريض عليها ، اجتمع فى اسطنبول بتركيا باعتبار رئيسها داعم للارهاب الموجه ضد مصر وبتعليمات من المخابرات التركية والقطرية مع بعض القيادات الاخوانية الارهابية الهاربة الى تركيا للتخطيط والتآمر لشن عمليات ارهابية ضد مصر ومواطنيها ، وان الارهابى الهارب طارق الزمر يعد المسئول الاول عن العمليات الارهابية الاخيرة التى حدثت فى مصر مؤخراً واسفرت عن سقوط شهداء مصر من الجيش والشرطة .

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واضاف محمود ، ان الارهابى طارق الزمر على اتصال دائم ببعض اعضاء الجماعة الاسلامية الموجودين فى مصر وبتنظيم داعش الارهابى وينتقل ما بين قطر وتركيا للتخطيط لارتكاب اكبر عدد من العمليات الارهابية ضد مصر بدعم قطرى تركى .

وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار للارهابى طارق الزمر ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .

وصرح طارق محمود، بأن المخابرات القطرية تعد الممول الرئيسي للإرهابى طارق الزمر للتخطيط للعمليات الإرهابية وأنها توفر له ملاذاً آمنا وتتيح له الظهور على قنواتها الداعمة للإرهاب والتي تبث من تركيا للتحريض ضد مصر.