مصر | القبض على خادمة لسرقتها مصوغات مخدومتها في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على خادمة لسرقتها مصوغات مخدومتها في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في القبض على خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من شقة مخدومتها بمنطقة التجمع الأول.

وورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول من، "س. ح" تفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية تقدر بـ40 ألف جنيه من داخل شقتها بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة تبين بأن خادمتها "نهال. م"، وراء ارتكاب واقعة السرقة وبسؤالها اعترفت بسرقتها للمصوغات الذهبية بالاشتراك مع آخر "م. ع" جار ضبطه، وأرشدت عن مكان المسروقات وبسؤال مقدمة البلاغ تعرفت على المسروقات واتهمتها بالسرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.