مصر | إخطار لـ"شئون الأحزاب" لحل أحزاب خلية الأمل ومصادرة أموالها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخطار لـ"شئون الأحزاب" لحل أحزاب خلية الأمل ومصادرة أموالها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أيمن محفوظ المحامي، مذكرة للجنة شئون الأحزاب بطلب حل أحزاب خلية الأمل.

وجاء فيها أن كشف الأمن لخليه الأمل وصدور قررات بحبس المتهمين المتخفين وراء الستار الحزبي وبعد دعوة الإرهابي أيمن نور بتشكيل ما يسمى بالحوار الوطني لخلق أرضية للإرهابين في الحياة السياسية المصرية فإنه قد آن الآوان لحل تلك الأحزاب الثابت تورطها.

وأكد أنه طبقا لنص الماده ٧٤ من الدستور أنه لا يحل الحزب إلا بحكم قضائي وأنه طبقا لنص قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، وتنص المادة ( 4 ) من القانون على: يشترط لاستمرار أي حزب سياسي عدم تعارض سياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والسلم المجتمعي.

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وأضاف محفوظ قائلا ‌إنه طبقا للمادة ( 17 ) "يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ذلك.

واستطرد محفوظ قائلا وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

واختتم المحامي بالتماس من لجنه شئون الأحزاب بإرسال اللجنة َطلب مشمول بالتحقيقات إلى المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل تلك الأحزاب ومصادره اموالها ومقارها لصالح الشعب المصري وذلك لخطوره تلك الأحزاب على الأمن القومي المصري وذلك بعد الكشف عن خلية الأمل الإرهابية َوعملاء الأحزاب الذين يدعون زورا وبهتانا لما يسمي بالحوار الوطني.