مصر | رفع 213 حالة تعد على الطريق العام في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 213 حالة تعد على الطريق العام في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال البحث الجنائي والمرور عن ضبط 5 سحب متنوع – 20 مخالفة على نموذج 125 مرور وبلغ الإجمالي 25 مخالفة مرورية، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 95 كرسى – 6 ترابيزة – 20 قلب شيشة – 3 شمسية - 6 ميزان متنوع – 5 استاند – مدرج خشب – تروسيكل– عربة يد - وبلغ الإجمالي 231 حالة تعديات على الطريق العام.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.