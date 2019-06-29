أخبار مصر | تداول 349 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 349 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (19) سفينة وتم تداول (349) شاحنة بضائع و(359) سيارة حيث شملت حركة الواردات (159) شاحنة و(264) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (190) شاحنة بضائع و(95) سيارة.

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم اربع سفن وهى امانة، القاهرة، الحرية2، النوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت اربع سفن وهى امانة، القاهرة، الحرية2، النوى اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج وتغادر السفينة بريدج فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج.