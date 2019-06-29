أخبار مصر | "التضامن" تنفي تراجعها عن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تنفي تراجعها عن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج حياة كريمة من أهم البرامج في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة لم تتراجع عن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لعدم توافر المخصصات المالية، وأنه يتم الآن التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بتكلفة مليار و140 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

كما أوضحت أنه سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة مطلع يوليو المقبل في 87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجًا موزعين على 11 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية، بحيث سيتم بناء أسقف، لرفع كفاءة المنازل، وكذلك مد وصلات مياه وصرف صحى، وتطوير الوحدات الصحية والاجتماعية والبيطرية وحضانات ومدارس ومراكز شباب، وتدخلات صحية تشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وأجهزة تعويضية، بجانب إقامة مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها، وأنشطة لتوعية الأسر والمجتمع بأهمية الحفاظ على نتائج ومخرجات المبادرة والمشاركة فيها والاستفادة منها.