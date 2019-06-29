أخبار مصر | "التضامن": المرحلة الأولى من مبادرة "سكن كريم" استهدفت 200 قرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": المرحلة الأولى من مبادرة "سكن كريم" استهدفت 200 قرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، علي أنه تم تركيب ٥٧ ألف وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأولى بالرعاية، من خلال برنامج سكن كريم بعد رصد البنية التحتية لـ١٩٨ ألف منزل محرومين من مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير للبنية التحتية من خلال برنامج حياة كريمة والذي يعمل على تركيب وصلات المياه والسقف وأثاث المنزل والتدريب وإتاحة الدخل لرب الأسرة وهي تدخلات تحسن جودة المعيشة والدخل.

وأضافت الوزارة، أن المرحلة الأولى من مبادرة "سكن كريم" استهدفت 200 قرية فى 5 محافظات لإجمالي 57 ألف و600 أسرة فى القرى الأكثر فقرا بمحافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر"، بتكلفة 326 مليون جنيه، مشيرة إلى أن البرنامج مستمر فى المحافظات الخمس التى تم بدأ العمل بها لحين الانتهاء من الأنشطة الجاري تنفيذها، إلى جانب البدء فى المحافظات الجديدة "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، وأسوان".