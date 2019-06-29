أخبار مصر | "التضامن": عدد مستفيدي "كرامة" 260.217 أسرة بنحو 9 ملايين شخص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": عدد مستفيدي "كرامة" 260.217 أسرة بنحو 9 ملايين شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل" 1.671.077 أسرة، ويصل عدد مستفيدي الدعم النقدي "كرامة" 260.217 أسرة بما يقرب من 9 مليون شخص منهم 2 مليون و735 ألف سيدة حتى منتصف يونيو الجاري، ويصل عدد الأسر التى لديها أبناء من ذوي الإعاقة إلى مليون أسرة تصرف 5 مليار جنيه دعم سنوي.

وأضافت الوزارة إلى أن أكثر من 71% من الدعم النقدي موجه للصعيد، حيث يضم 67% من الفقراء، لذلك فقد ركز البرنامج على الصعيد ثم الدلتا والقاهرة والتي تعد أقل فقرًا، وفى إطار ذلك تعمل الوزارة على تطوير الوحدات الاجتماعية والبالغ عددها 2600 وحدة على مستوى الجمهورية.