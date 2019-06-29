أخبار مصر | "أمهات مصر": امتحان التفاضل والتكامل "طويل وصعوبة في بعض المسائل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": امتحان التفاضل والتكامل "طويل وصعوبة في بعض المسائل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان التفاضل والتكامل "الرياضيات البحتة" لطلاب شعبة العلمي رياضة بالثانوية العامة، كان طويلا وصعوبة في عدد من المسائل.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن هناك شكاوي كثيرة من صعوبة بعض المسائل في الإمتحان، بينما كانت بعض المسائل الأخري معقولة نسبيا، فضلا عن شكاوي من ضيق الوقت المخصص للامتحان والذي لا يتناسب مع طبيعة الأسئلة التي تحتاج لخطوات كثيرة للأجابة عليها.

واشتكى عدد من أولياء أمور الطلاب من الوقت المخصص لإمتحانات طلاب شعبة العلمي رياضة، قائلين:" احنا مظلومين في الوقت المخصص لإمتحانات أبنائنا" مطالبين بمساواتهم بباقي الشعب.

