أخبار مصر | وزير الدفاع مهنئا "السيسي": ثورة 30 يونيو صححت المسار.. وأعادت بناء الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع مهنئا "السيسي": ثورة 30 يونيو صححت المسار.. وأعادت بناء الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الفريق أول محمد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو لعام 2019.

وجاء فيها:

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"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم في ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية يوم الثلاثين من يونيو بأصدق آيات التهاني مع الذكرى السادسة لثورة الشعب التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست حكرا لفئة أو طائفة بعينها.

ومع الاحتفال بهذه الذكرى فإن القوات المسلحة سوف تظل على إيمانها المطلق، بأن رجالها هم أبناء كل المصريين يتقدمون الصفوف حماية للوطن ودفاعا عن مقدساته وسلامة أراضيه بكل البذل والتضحية والفداء في سبيل واجبهم المقدس، الذي كلفهم به شعب مصر العظيم، لتظل مصر دائما وطنا حرا آمنا رعاكم الله وأيدكم دوما بنصره وكل عام وسيادتكم بخير".

وكما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.