أخبار مصر | مجلس الوزراء ينفي ١٢ شائعة في ١٠ أيّام "فيديو جراف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء ينفي ١٢ شائعة في ١٠ أيّام "فيديو جراف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، فيديو جراف لعدد من الأخبار المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

وتم رصد عدد الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 19حتى 29 يونيو 2019‏):

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ونفى المركز الإعلامي ما تردد حول تصدٌر مصر المركز الأول عالمياً في معدلات الطلاق بمعدل مليون حالة سنوياً، وما أثير حول تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وما تردد حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي.

كما نفى ما أثير حول تخفيض برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2019-2020، وما تم تداوله حول فرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2019/2020، وما تدول عملات معدنية فئة "1جنيه" دون سكها.

ونفى ما أثير حول تحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان، وما تم تداوله حول تراجع الدولة عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة لعد توافر المخصصات المالية، وما تردد حول وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجاً لعدم توافر التمويل، وما أثير حول انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به، وفرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين، وما تردد حول الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الإنتاج الحربي.